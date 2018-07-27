|Общество
|26.04.2018
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В Иркутске готовятся к столетию Первомая
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Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В этом году Иркутское профобъединение проведёт первомайскую акцию «За достойный труд, за справедливую социальную политику!». Об этом сообщает пресс-служба организации.
В Иркутске 1 мая в 12.00 на площади у Дворца спорта «Труд» начнется митинг. Для участия в нем приглашены губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель Законодательного собрания региона Сергей Брилка, мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.
Затем праздничная колонна в сопровождении духового оркестра пройдет по центральным улицам города к мемориалу «Вечный огонь», где состоится возложение цветов.
Митинги, шествия, профсоюзные собрания, различные акции пройдут в этот день во всех городах и районах Приангарья.
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