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26.04.2018

В Иркутске готовятся к столетию Первомая

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В этом году Иркутское профобъединение проведёт первомайскую акцию  «За достойный труд, за справедливую социальную политику!». Об этом сообщает пресс-служба организации.

В Иркутске 1 мая в 12.00 на площади у Дворца спорта «Труд» начнется митинг. Для участия в нем приглашены губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель Законодательного собрания региона Сергей Брилка, мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.

Затем праздничная колонна в сопровождении духового оркестра пройдет по центральным улицам города к мемориалу «Вечный огонь»,  где состоится возложение цветов.

Митинги, шествия, профсоюзные собрания, различные акции пройдут в этот день во всех городах и районах Приангарья.

СПРАВКА:

  • Сто лет назад в 1918 году в РСФСР Первомай получил статус государственного праздника, а нынешнее его название «День весны и труда» появилось лишь в 1990-х годах. Для российских профсоюзов 1 мая был и остается Днем международной солидарности трудящихся.
  • В этом году по призыву Международной конфедерации профсоюзов первомайские манифестации пройдут в 140 странах мира. Предполагается, что по всей России в первомайских мероприятиях примут участие порядка 3 млн человек.

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