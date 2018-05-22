В Иркутске к 55-летию Академгородка высадили голубые ели с Хамар-Дабана

Иркутск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках мероприятий по празднованию 55-летия иркутского микрорайона Академгородок руководители институтов СО РАН областного центра высадили 15 голубых елей. Растения предоставил Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН (СИФИБР).

– Эти голубые ели из локальной популяции, произрастающих на совершенно ограниченной территории Хамар-Дабана. В нашем питомнике они росли около десяти лет, – рассказывает директор Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН доктор биологических наук Виктор Воронин.

Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, максимальная высота елей достигнет 30 метров. Аллея будет разделена на две части – для прогулок и велоспорта.

Фото пресс-службы ИНЦ СО РАН

– Мы продолжаем славную традицию, которая возникла с момента начала постройки Академгородка – это посадка растений в нашей дендро-парковой зоне. Это первый этап, который будет реализовываться до 2020 года. Мы продолжаем традиции, которые заложили 55 лет назад основатели Академгородка – жить не просто наукой, жить для окружающей нас природы, создавать комфортную среду для всех тех, кто сегодня работает в академии наук, проживает в нашем и близлежащих микрорайонах, – отметил научный руководитель ИНЦ СО РАН, академик РАН Игорь Бычков.

Со временем аллея будет обустроена парковым освещением и скамейками.

Фото пресс-службы ИНЦ СО РАН

Кроме того, напомним, в августе 2018 года в Академгородке планируют установить монумент, посвященный академической науке. Композиция монумента представляет собой Земной шар как пример необъятного мира познаний, который опирается на 11 колонн, символизирующих институты, положивших начало развития академической науки в Иркутске.