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20.12.2018

В Иркутске к Новому году проведут более 300 мероприятий

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 300 мероприятий, посвященных Новому году, пройдет в Иркутске. Общественный транспорт будет работать в ночь на 1 января до 3:00.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, особое внимание будет уделено безопасности на общественных пространствах и в местах массового пребывания горожан. План мероприятий, а также готовность всех оперативных служб обсудили на штабе по подготовке к Новому году под председательством мэра областного центра Дмитрия Бердникова.

В субботу, 22 декабря, в 17.00 состоится открытие главной городской елки в сквере имени Кирова, в 18.00 – праздничный фейерверк. В этот же день с 12.00 начнет работать резиденция Деда Мороза. Посетить ее смогут все желающие до 7 января 2019 года. Празднование Новогодней ночи в сквере имени Кирова стартует 31 декабря в 23:00. Планируется, что в полночь прозвучит бой курантов на здании ИГУ, и с этого момента часы начнут свою постоянную работу. В 1:00 1 января на главной площади состоится праздничный фейерверк.

– Для комфортного отдыха иркутян и гостей города принято решение продлить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь до 3.00 часов, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Новый год и Рождество – традиционные, всеми любимые праздники. Наша задача – организовать массовые мероприятия так, чтобы они оставили у горожан только хорошие впечатления. Слаженно отработать должны все муниципальные службы. Это касается и общественного транспорта, и уборки мусора.

Кроме того, 23 декабря состоится открытие зимнего сезона на заливе Якоби, а также катка на острове Конный. На этих территориях в течение всех новогодних каникул будут организованы дневные игровые программы, 13 января на Конном состоится бал-маскарад на коньках.

Кроме того, проведение праздничных игровых программ предусмотрено в дворовых территориях и на общественных пространствах во всех округах Иркутска. Безопасность иркутян в местах массовых мероприятий в дни новогодних праздников будут обеспечивать более одной тысячи сотрудников полиции, представители частных охранных агентств. Кроме того, в систему охраны общественного порядка включены 200 установленных в скверах и парках камер видеонаблюдения, изображение с которых выведено в управление МВД и ЕДДС города Иркутска.

КООРДИНАТЫ:

  • С планом новогодних мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации Иркутска, на портале #ЯИркутянин, в социальных сетях, а также по телефону резиденции Деда Мороза: 8 (3952) 503-703.

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