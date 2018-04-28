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01.05.2018

В Иркутске к Первомаю провели торжественный митинг

Иркутск, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в торжественном митинге «За достойный труд, за справедливую социальную политику!», посвященном международному Дню труда. На площади у ДС «Труд» 1 мая традиционно собрались представители профсоюзных организаций, политических партий, работники иркутских предприятий, депутаты облпарламента и гордумы.

– Первомай неизменно остается Днем солидарности трудящихся. Ведь в его основе – уважение к профессионалам, настоящим мастерам своего дела. Во все времена сибиряки проявляли себя как трудолюбивые, талантливые и стойкие люди. Мы ставим перед собой высокие цели, большие задачи – и умеем добиваться их! – заявил глава города, выступая перед собравшимися. – Благодаря большой совместной работе Иркутск развивается, становится краше, комфортнее. И с каждым годом неравнодушных людей становится все больше – именно тех, кто понимает, что только от наших объединенных, коллективных усилий зависит благополучие родного города, региона, страны. Дорогие иркутяне! Я искренне благодарю вас за то, что вы принимаете заинтересованное участие в судьбе нашего города!

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, митинг завершился праздничным шествием и возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь».

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