В Иркутске ко Дню Победы запланировано около 250 праздничных мероприятий

Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - План праздничных мероприятий в Иркутске в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов обсудили на заседании координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям при мэре города.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Подготовку к празднованию 75-й годовщины Великой Победы мы начали в декабре 2018 года. Именно тогда была разработана основная концепция, которую весь прошлый год наполняли своими инициативами общественные, ветеранские, молодежные организации и объединения, силовые и военные ведомства, структурные подразделения администрации Иркутска. Сегодня мы имеем четкое понимание перечня главных мероприятий, ответственных за их проведение. Основная задача – сделать День Победы по-настоящему народным, чтобы ни один из участников событий 1941-1945 годов не остался без внимания. Наша общая цель – сохранить память о великой истории нашей Родины и передать ее подрастающему поколению иркутян, – отметил мэр города Дмитрий Бердников.

По информации заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре Виталия Барышникова, в план включены мероприятия по благоустройству памятных мест в городе, спортивные мероприятия, экскурсии, выставки, встречи, шествия, митинги и другое. Кроме этого, запланированы ревизия памятных мест, приведение в порядок общественных и жилых пространств, благоустройство мемориалов, памятников, обелисков, мемориальных досок и воинских захоронений.

Репетиции парадных расчетов на автодроме под Академическим мостом запланированы на 17 и 24 апреля, основные репетиции пройдут на площади Сперанского в начале мая.

На 7 мая запланировано торжественное собрание, посвященное празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

9 мая состоится торжественное шествие, митинг с отданием воинских почестей у мемориала «Вечный огонь», торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона, прохождение колонны «Бессмертный полк», культурно-массовые мероприятия, праздничный фейерверк.