В Иркутске на акции по профилактике ВИЧ раздадут бесплатные презервативы и покажут проекционное шоу

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский Центр СПИД 28 сентября организует масштабную театрализованную профилактическую акцию для населения. Горожанам вечером покажут проекционное шоу на фасаде административного здания ИГУ, сообщает пресс-служба медучреждения.

Акция будет проходить с 17.00 до 21.00. За это время у здания главного корпуса Иркутского государственного университета выступят известные музыкальные коллективы города, а также врачи, учёные и волонтёры.

Кульминацией акции станет масштабное проекционное шоу на старинном фасаде университета по технологии 3Д-мэппинга. Для его организации были привлечены специалисты, проводившие подобные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге и ряде европейских городов. Красочное представление станет самым ярким из всех проходивших ранее подобных акций в Иркутске.

Совершеннолетним посетителям акции предложат «разрушить СПИД», а точнее английскую аббревиатуру «AIDS». Выложенные из презервативов возле сцены буквы, по планам устроителей мероприятия, исчезнут по мере того, как зрители будут разбирать средства барьерной контрацепции.

По данным центра СПИД, сейчас в Иркутской области проживает 28,3 тысяч человек с ВИЧ в организме. Из них регулярно наблюдаются у врачей в связи с диагнозом около 22 000 человек. Для 13 тысяч пациентов назначена антиретровирусная терапия по медицинским показаниям.

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