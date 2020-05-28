В Иркутске на бульваре Гагарина появится пункт проката велосипедов

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на бульваре Гагарина планируется установить пункт проката велосипедов. Об этом на слушаниях в думе Иркутска сообщил главный архитектор областного центра Сергей Александров.

Пункт проката велосипедов предполагается установить на месте асфальтированной площадки неподалеку от здания бывшего НК «Акула», где сейчас расположено офисное здание «Сервико».

– Еще в 2017-2018 году совместно с Союзом велотранспорта была разработана схема покраски внутренней аллеи под велодорожку от памятника Александру Третьему до Глазковского моста. Протяженность этого участка – около полутора километров. Сейчас прорабатывается возможность реализации этого, – рассказал Сергей Александров.

Пункт проката велосипедов появится в рамках благоустройства бульвара Гагарина, где в этом году на территории Александровского сада планируется «пробить» центральную аллею, которая будет выходить на фасад памятника Александру Третьему.

– Там предусмотрено установить комплексное освещение, новые лавки, скамейки, урны. Разработчики проекта – агентство развития территорий «Градостроительная школа», – отметил Сергей Александров.