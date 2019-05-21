В Иркутске на детском фестивале всех угостят десятиметровым пирогом

Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль детского творчества «Мы вместе» пройдет 23 мая в иркутском парке «Комсомольский». Праздник организует комитет по управлению Ленинским округом администрации Иркутска, дом детского творчества №5 и станция юных натуралистов. Начало мероприятия в 17.00, сообщает пресс-служба мэрии. В программе праздничный концерт детских творческих коллективов, показательные выступления воспитанников спортивных секций Ленинского округа, юных инспекторов дорожного движения, проведение творческих мастер-классов. Кроме этого, запланированы работа выставки учреждений дополнительного образования, проведение конкурсов на ловкость и меткость. – Такой фестиваль – своего рода подведение итогов творческого учебного года. Здесь ребята продемонстрируют таланты и достижения, пообщаются друг с другом. Совместные конкурсы и игры сближают, создают атмосферу радости перед началом лета. Все желающие смогут поучаствовать во флешмобе #МЫ_ВМЕСТЕ!, нанести на лица аквагрим. Специальным гостем фестиваля станет группа Fusion Project . В завершении праздника гостей накормят пирогом, которого точно хватит всем. Его длина составит 10 метров, – уточнила глава Ленинского округа Татьяна Жичина. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

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