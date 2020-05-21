В Иркутске на карантин закрыли два отделения онкодиспансера

Российская Федерация, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С января по март текущего года Центробанк выявил около 40 финансовых пирамид, больше 250 «черных» кредиторов и 53 нелегальных форекс-дилера. Рост активности незаконных кредиторов и форекс-дилеров связан с благоприятными для них условиями: волатильностью (изменчивостью) финансовых рынков, самоизоляционным режимом и ощутимым снижением доходов граждан. Такие нелегальщики, как форекс-дилеры, к примеру, финансовых услуг никаких не оказывают, а просто вовлекают других в игру на деньги. И выигрыш здесь может быть только у организаторов, люди же остаются ни с чем. А в реестре Банка России всего четыре легальных форекс-дилера, в числе которых есть и Альфа Форекс. Год основания брокера – 2003. Данный игрок является одним из крупнейших брокеров, функционирующих на международном рынке. Специализируется на онлайн-трейдинге и инвестировании на финансовых рынках.