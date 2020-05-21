|Общественная жизнь в Иркутской области
|21.05.2020
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В Иркутске на карантин закрыли два отделения онкодиспансера
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Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на карантин из-за угрозы распространения коронавируса закрыты два отделения онкологического диспансера. Информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе областного правительства.
По предварительным данным, в торакальном отделении инфекция распространилась среди медицинского персонала. В абдомиальное отделение предположительно поступила пациентка с COVID-19, не прошедшая 14-дневную изоляцию.
Между тем, напомним, на 21 мая в Иркутской области зарегистрировано 863 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, уже выздоровели 177 человек, скончались восемь (и еще семь – от иных заболеваний, не связанных с COVID-19).