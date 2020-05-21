ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Общественная жизнь в Иркутской области
21.05.2020

В Иркутске на карантин закрыли два отделения онкодиспансера

Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на карантин из-за угрозы распространения коронавируса закрыты два отделения онкологического диспансера. Информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе областного правительства.

По предварительным данным, в торакальном отделении инфекция распространилась среди медицинского персонала. В абдомиальное отделение предположительно поступила пациентка с COVID-19, не прошедшая 14-дневную изоляцию.

Между тем, напомним, на 21 мая в Иркутской области зарегистрировано 863 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, уже выздоровели 177 человек, скончались восемь (и еще семь – от иных заболеваний, не связанных с COVID-19).

Тэги:
 
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Другие новости раздела «Общество»:
Безработные лошади и голодные медвежата: коронакризис ударил по иркутским зоопаркам и конюшням21.05.2020
2020-05-21-09-29-08
Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В период введенных из-за коронавируса ограничений в особенно сложной ситуации оказались организации, которым необходимо содержать животных – и кормить их, несмотря на отсутствие доходов. О том, как для зоопарков и конюшен складывается ситуация – в материале Телеинформа.
Для иркутян запустили «Скорую родительскую помощь»21.05.2020
2020-05-21-09-27-53
Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске запустили онлайн-проект «Скорая родительская помощь», чтобы помочь разрешить сложности в детско-родительских отношениях, возникшие во время режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса. Об этом Телеинформу рассказали в иркутском региональном общественном учреждении Центр развития семьи «Веста».
В Иркутске на карантин закрыли два отделения онкодиспансера21.05.2020
2020-05-21-09-26-29
Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на карантин из-за угрозы распространения коронавируса закрыты два отделения онкологического диспансера. Информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе областного правительства.
В Иркутске из-за коронавируса отменили массовые молитвы в честь Ураза-байрам21.05.2020
2020-05-21-05-27-27
Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске не будут проводить традиционную массовую утреннюю молитву в честь празднования религиозного мусульманского праздника Ураза-байрам, который выпадает на 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутской области детей из реабилитационных центров в школах будут кормить бесплатно21.05.2020
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в окончательном чтении приняты законы, которые устанавливают, что дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания и посещающие муниципальные общеобразовательные учреждения, обеспечиваются бесплатным питанием в школах.
В Иркутской области умер ещё один человек с коронавирусом21.05.2020
2020-05-21-02-46-08
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 21 мая зарегистрировали ещё 83 случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших – 863. Один человек умер. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба.
Прибывшую в Иркутск из Новосибирска семью с ребенком по решению суда поместили в обсерватор21.05.2020
2020-05-21-02-38-43
Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска принудительно поместил в обсерватор на 14 дней мужчину, женщину и ее несовершеннолетнего ребенка, прибывших в областной центр из Новосибирска.
РУСАЛ направил более 42 млн рублей на помощь пожилым людям21.05.2020
-42-
Братск, Шелехов, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в рамках акции «Время помогать» направил в апреле и мае более 42 млн рублей на помощь пенсионерам и ветеранам – бывшим работникам предприятий компании, которые соблюдали режим самоизоляции в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется21.05.2020
Москва, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Российский премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 20 мая, заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в России постепенно стабилизируется. Особенно это заметно в Москве, пишут argumenti.ru.
Игорь Кобзев: в области свободно еще 70,2% коек для больных с коронавирусом20.05.2020
-702-
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, принимаемые в субъектах Сибирского федерального округа, обсудил сегодня, 20 мая, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло с главами регионов. Совещание прошло в режиме видеоконференции.
Госпиталь для зараженных COVID-19 на базе городской больницы №10 заполнен пациентами20.05.2020
-covid-19-10-
Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Госпиталь для зараженных COVID-19, развернутый на базе Иркутской городской клинической больницы №10, заполнен пациентами, сообщают общественники.
Бесплатными масками обеспечат воспитателей дежурных групп детских садов Иркутской области20.05.2020
2020-05-20-08-42-06
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 20 мая в Иркутской области начал действовать обязательный масочный режим. В связи с этим министерство социального развития, опеки и попечительства региона бесплатно раздаст более 2 миллионов масок, сообщает пресс-служба губернатора.
События финансовой сферы: предложения от Альфа Форекс, заработки на валютных рынках и рост активности в нелегальном секторе20.05.2020
Российская Федерация, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С января по март текущего года Центробанк выявил около 40 финансовых пирамид, больше 250 «черных» кредиторов и 53 нелегальных форекс-дилера. Рост активности незаконных кредиторов и форекс-дилеров связан с благоприятными для них условиями: волатильностью (изменчивостью) финансовых рынков, самоизоляционным режимом и ощутимым снижением доходов граждан. Такие нелегальщики, как форекс-дилеры, к примеру, финансовых услуг никаких не оказывают, а просто вовлекают других в игру на деньги. И выигрыш здесь может быть только у организаторов, люди же остаются ни с чем. А в реестре Банка России всего четыре легальных форекс-дилера, в числе которых есть и Альфа Форекс. Год основания брокера – 2003. Данный игрок является одним из крупнейших брокеров, функционирующих на международном рынке. Специализируется на онлайн-трейдинге и инвестировании на финансовых рынках.
Сфера азарта: слот о скандинавских богах, игровой клуб Pin Up и другая любопытная информация20.05.2020
-pin-up-
Интернет, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Разные игры предлагают виртуальные клубы сферы азарта, в том числе и Пин ап казино играть онлайн. Здесь можно найти большую коллекцию игорных продуктов, проводит игровой клуб Pin Up и регулярные акции, и розыгрыши джекпотов. Могут пользователи посетить также раздел с живыми дилерами.
Знакомства через интернет – актуальный способ найти вторую половину или единомышленника20.05.2020
Интернет, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Интернет обогащает, разнообразит и значительно облегчает жизнь людям. К примеру, посредством Всемирной паутины некоторые из них знакомятся. Это актуально для мужчин, женщин, юношей, девушек, бабушек, дедушек, представителей разных убеждений, профессий и т.п.
В Приангарье к утру 20 мая выявлено 780 случаев заражения коронавирусом20.05.2020
-20-780-
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по данным на утро 20 мая официально зарегистрировано 780 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб.
СМИ: якутского шамана держат в психиатрической клинике и «настоятельно» отговаривают от очередного похода на Кремль20.05.2020
Якутия, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Якутский шаман Александр Габышев уже неделю находится в психоневрологическом диспансере. В его дом ворвались 20 омоновцев, в наручниках доставили в клинику, где настойчиво «уговаривают» его не ходить в Москву.
Мусульман Иркутской области призвали отпраздновать Ураза-Байрам дома19.05.2020
2020-05-19-09-48-54
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Мусульман, проживающих на территории Иркутской области, призвали отметить праздник Ураза-Байрам, которым завершается священный месяц Рамадан, оставаясь дома со своими семьями из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на муфтия региона Фарита Мингалеева сообщает пресс-служба регправительства.
Индекс заболеваемости коронавирусом в Иркутской области превысил 31 на сто тысяч населения19.05.2020
-31-
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Показатель заболеваемости коронавирусом в Иркутской области, по данным Роспотребнадзора на 19 мая, составляет 31,1 на 100 тысяч населения. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Иркутский зоопарк выставил на продажу нескольких рептилий19.05.2020
2020-05-19-08-48-54
Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоопарк выставил на продажу крупных рептилий. Как сообщается в паблике организации в соцсети «Вконтакте», это делается, чтобы иметь возможность оплатить долги и прокормить животных.
Модернизация телефонной системы: как убедить руководство в преимуществах IP-телефонии 19.05.2020
Российская Федерация, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Что делать, если руководство вашей компании не доверяет передовым технологиям связи, как доказать, что IP-телефония – это перспективно и выгодно? Вы замечаете, что устаревшая аналоговая телефонная сеть затрудняет работу и тормозит все процессы, но не знаете, как убедить босса в необходимости модернизации. В разговоре с руководителем найдите простые, но весомые аргументы, показывающие перспективы внедрения IP-телефонии и сроки окупаемости затрат. Для начала приведите в пример недостатки пользования традиционными АТС.
Клещевые инфекции подозревают у 15 жителей Иркутской области19.05.2020
-15-
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 3872 обращения по поводу присасывания паразитов, из них 1043 – среди детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
Турсезон в Бурятии могут открыть уже в конце мая19.05.2020
2020-05-19-05-05-06
Бурятия, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Туристский сезон в Бурятии будет открываться в несколько этапов, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории региона. На первом этапе коллективные средства размещения откроются для жителей Бурятии. Это может произойти уже 29 мая, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В Приангарье умер еще один заразившийся коронавирусной инфекцией19.05.2020
2020-05-19-02-49-45
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 19 мая зарегистировано 746 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Умер еще один человек с подтвержденным COVID-19.
Свыше двух миллионов масок раздадут в Приангарье бесплатно19.05.2020
2020-05-19-02-39-25
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области бесплатно раздадут более двух миллионов масок. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил 18 мая на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.
Валентина Вобликова: масочный режим в Иркутской области может продлиться еще несколько месяцев19.05.2020
2020-05-19-01-57-43
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пока что не планируют вступать во второй этап выхода из самоизоляции: для этого слишком высок коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции 18 мая сообщила и.о. зампредседателя правительства региона Валентина Вобликова.
Валентина Вобликова: большинство заразившихся коронавирусом жителей Приангарья болеют бессимптомно19.05.2020
2020-05-19-01-36-32
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из общего количества заболевших коронавирусом у 75% инфекция протекает бессимптомно, сообщила на пресс-конференции 18 мая и.о. зампредседателя правительства региона Валентина Вобликова.
В Иркутской области начали делать платные анализы на антитела к COVID-1919.05.2020
-covid-19
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье с 18 мая в лабораториях «Инвитро» начали делать анализы на антитела к коронавирусной инфекции.
Поликлиника Иркутской городской больницы №3 в период пандемии перестроила свою работу19.05.2020
Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Поликлиника Иркутской городской клинической больницы № 3 в период пандемии COVID-19 перестроила свою работу с максимальным комфортом для населения округа. Об этом сообщают активисты.
Михаил Мишустин: 27 регионов РФ готовы к смягчению ограничений19.05.2020
Москва, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Российский премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 18 мая, заявил, что 27 регионов Российской Федерации готовы к постепенному смягчению режимов ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19.
В Иркутской области с середины марта коронавирусом заразились 59 медиков и 56 детей18.05.2020
-59-56-
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из общего количества инфицированных COVID-19 с 18 марта 2020 года – 698 человек – насчитывается 59 медиков и 56 детей. Показатель заболеваемости на 18 мая составил 26,08 на 100 тысяч населения. Об этом на пресс-конференции сообщила и.о. зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.
Численность населения Иркутской области к апрелю сократилась на 3,7 тысяч человек18.05.2020
-37-
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Численность постоянного населения Иркутской области за январь-март 2020 года уменьшилась на 3,7 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.
В Приангарье могут привлечь к ответственности за уход из обсерваторов девять человек18.05.2020
2020-05-18-09-07-59
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области могут привлечь к ответственности за самовольный уход из обсерваторов девять человек, им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.
Александр Дубровин передал Братской районной больнице около 1,5 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты18.05.2020
Братский район, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По поручению регионального исполкома партии «Единая Россия» в Братскую районную больницу были доставлены средства индивидуальной защиты.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников18.05.2020
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Читать все новости раздела «Общество»
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)