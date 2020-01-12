В Иркутске на острове Конный прошел третий зимний бал-маскарад

Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Традиционный костюмированный праздник прошел на катке острова Конный в Иркутске 12 января. Бал-маскарад проводят с 2018 года накануне Старого Нового года. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в ходе праздника провели конкурсы с вручением подарков, выбрали лучшие маскарадные костюмы героев сказок и мультфильмов, организовали танцевальный флэшмоб. Также перед собравшимися выступили творческие коллективы города. В массовом катании принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Я искренне рад, что в нашем городе появляются новые добрые традиции. Каток на острове Конный – самый большой городской каток. Его площадь – более четырех с половиной тысяч квадратных метров. И уже третий год бал-маскарад привлекает большое количество любителей покататься на коньках. В дополнение к имеющемуся благоустройству в этом году здесь открыли пункт проката и кафе. Совсем недавно остров Конный находился в глубоком запустении. Но теперь нам удалось создать здесь место досуга, которое посещают тысячи иркутян и гостей города в любое время года, – прокомментировал Дмитрий Бердников. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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дмитрий бердников

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