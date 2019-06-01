В Иркутске на острове Юность проходят праздничные мероприятия в честь Международного дня защиты детей

Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность стартовали праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.

Для юных иркутян организованы гала-концерт хореографического фестиваля «Танцующий город», «Прогулки по литературному Иркутску» под руководством Школы Леонова, «Solo для аккордеона», шоу мыльных пузырей, конкурсы, квесты и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. На площадках работают фокусники, детям наносят аквагримени Также пройдет детская дискотека.

Сценическая площадка острова оформлена в виде замков с изображением героев мультфильмов. Сцена представляет собой мегараскраску длиной 30 метров. На ней каждый участник праздника сможет раскрасить любимого мультгероя.