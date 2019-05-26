В Иркутске на первом фестивале байкальских бууз слепили около 1,5 тысяч поз

Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 мая прошёл первый фестиваль байкальских бууз. Его посетили около 300 человек, сообщают организаторы.

В этот день было слеплено чуть меньше 1,5 тысяч бууз разного вида: классические буузы, буузы-конфеты, хушуры.

Горожане и гости города активно принимали участие в мастер-классах по лепке бууз, по изготовлению оригинальных бууз-конфет и готовили байкальских коктейль из местных ингредиентов. В конкурсе на скоростную лепку победила команда «Вумен бууз».

Также для гостей работала выставка байкальских сувениров и этнической посуды.

Организаторы приняли решение сделать фестиваль байкальских бууз ежегодным мероприятием.