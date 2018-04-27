В Иркутске на Первомай задумали провести Монстрацию

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 мая планируют провести первую в истории города массовую художественную акцию «Монстрация». Как сообщили Телеинформу Автономное Действие Иркутск, администрацию города уведомили о 50 участниках.

– Так как мероприятие проводится в первый раз, то аншлага не ожидаем. Маршрут планируется довольно длинный: от панно «Интернационал» на пересечении улиц Карла Маркса и Пролетарской до памятника Александру Третьему, затем по бульвару Гагарина, от него по улице Красного Восстания до скульптуры Бабра, – рассказали в «Автономном действии-Иркутск».

Монстрация – это акция, больше всего похожая на демонстрацию с лозунгами и транспарантами, которые используются как средства коммуникации и самовыражения. Зачастую формулировки лозунгов на Монстрации звучат абстрактно и абсурдизированно, но несут в себе многозначность.

– Это хэппенинг, форма современного искусства, которая не требует согласования в соответствии с законом и в которой каждый из нас будет художником. Несмотря на это, мы всё-таки уведомили администрацию города, мэра, губернатора и уполномоченного по правам человека о проведении нашей акции, – рассказали организаторы.

Стоит отметить, что Монстрация зародилась в Новосибирске, где её впервые провели в 2004 году. Акция в этом городе собирает по несколько тысяч участников. Однако в последние годы мероприятие не находит понимания у местных властей, из-за чего у активных участников и организаторов возникают некоторые проблемы, в том числе, и с правоохранителями.

КООРДИНАТЫ:

Всех желающих поучаствовать в Мострации ожидают 1 мая в 14.00 возле панно «Интернационал» на пересечении улиц Карла Маркса и Пролетарской.