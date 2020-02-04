В Иркутске на площадке «Единой России» обучают волонтеров ЧС

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На базе иркутского регионального исполкома партии «Единая Россия» проходит подготовка волонтеров ЧС. Добровольцев обучают самым важным для спасателей умениям – оказанию первой медицинской помощи, реанимации пострадавших, психологической поддержке попавших в зону ЧС жителей. Организатором программы подготовки волонтеров ЧС является некоммерческая организация «Добровольный отряд сибирских спасателей» при поддержке партии. Как сообщает пресс-служба ЕР, обучение по программе проходят добровольцы в возрасте от 18 до 35 лет. Волонтеры-медики уже провели для участников проекта инструктаж по доврачебной первой помощи, рассказывали о первичных процедурах при травмах, а также научили будущих спасателей методикам реанимации. Сейчас обучение проходят 12 добровольцев. Для них организаторами было проведено два обучающих занятия, по итогам которых ребята проходят тестирование и сдают экзамен на полученный практический навык. После прохождения полного курса обучения, которое состоит из восьми двухчасовых практических занятий, каждый доброволец сдаст экзамен и получит сертификат «Волонтера ЧС». Этот документ дает право его владельцу обучать других добровольцев-спасателей, а также принимать участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом рассказа инициатор проекта «Волонтеры ЧС», член регионального политсовета партии «Единая Россия» Яков Миндрулев. – В чрезвычайных ситуациях людям, которые хотят помочь, зачастую не хватает знаний, опыта, технических средств. Но именно в первые часы пострадавшим особенно важна как техническая, так и психологическая помощь, поддержка, информация. Необходимо, чтобы добровольцы были готовы к этому. В процессе обучения добровольцы могут всесторонне подготовиться к действиям при различных ЧС. Полученные знания и навыки помогут улучшить уровень подготовки спасательных отрядов в регионах страны, повысить гражданственную ответственность населения. В настоящее время волонтерские отряды активно оказывают содействие органам МЧС в ликвидации последствий различных природных и техногенных происшествий. Помимо теоретической подготовки особенное внимание нужно уделить отработке практических навыков волонтеров, при обучении формировать максимально приближенные к ЧС ситуации. Решение задач в них под руководством профессионалов позволит при возникновении реальной ЧС максимально эффективно и оперативно оказать помощь и избежать жертв, – рассказал Яков Миндрулев. Участник программы обучения в рамках проекта «Волонтеры ЧС», заместитель председателя думы Дзержинского МО Андрей Бабак рассказал, что для него уникальность этого проекта заключается в том, что здесь все желающие могут бесплатно получить знания и навыки волонтеров-спасателей. – Те, кто приходит в проект «Волонтеры ЧС», делают это осознанно. Теоретически, каждый из нас знает минимальные правила оказания первой помощи пострадавшим, но как оказалось на практике, мы не всегда делаем это правильно. Мы понимаем, что, пройдя курс «Волонтеров ЧС», и в случае возникновения такой ситуации, мы будем действовать в реальных условиях, и это будет гораздо сложнее, чем в процессе обучения. Важно, что этот проект имеет не ознакомительный характер, а формирует профессиональные навыки спасателя, – подчеркнул Андрей Бабак. Он отметил, что пришел в проект, так как ему не единожды приходилось оказывать помощь пострадавшим при ДТП и он хотел бы получить более серьезные навыки. – Я понял, что если бы от меня потребовалась помощь сложнее, чем перевязка, то я бы не смог правильно ее оказать. Оказание первой доврачебной помощи – это действия, от которых зависит жизнь и здоровье человека, здесь счет идет на минуты. Очень много ребят-волонтеров, готовых принимать участие в различных мероприятиях, но мало иметь эмоциональный запал и желание помочь, действовать нужно эффективно и профессионально. Наша группа – это будущие инструкторы, которые смогут обучать других волонтеров, поэтому подходим к обучению очень серьезно. За занятие мы получаем концентрированную информация от практиков-медиков, она очень ценна именно форматом диалога с инструктором. За два занятия мы научились проводить сердечно-легочную реанимацию, оказывать помощь при переломах и вывихах. Инструкторы не дают нам домашних заданий, но каждый из нас понимает степень ответственности, которая на нас ложится, и мы повторяем полученные практические навыки дома, для себя, – рассказал он. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: гражданские инициативы

единая россия

иркутск Тэги: View the discussion thread.