В Иркутске на Синюшке 23 мая высадят сосны в часть 75-летия со Дня Победы

Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Девятая ежегодная акция «Посади дерево – подари планете жизнь» в этом году посвящена 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Её планируют провести 23 мая в роще микрорайона Синюшина Гора. Из-за ограничений по коронавирусу мероприятие проведут при особых условиях, сообщили в благотворительном фонде «Подари планете жизнь».

Для профилактики распространения COVID-19 организаторы отменили приветственный общий сбор участников. Добровольцам нужно взять с собой защитные маски (медицинские или тканевые) и предварительно зарегистрироваться – выдачу инвентаря и саженцев распределят по времени с 11.00, с 12.00, с 13.00, с 14.00.

В условленное время кураторы акции будут ждать добровольцев на парковке возле реабилитационного центра для детей по улице Маршала Конева, 86, где выдадут саженцы. С собой также нужно взять ведро (небольшую ёмкость) для полива, по возможности – лопаты и перчатки.

Участки для посадки деревьев обозначат с соблюдением необходимой дистанции для профилактики COVID-19. При регистрации можно сообщить о желании взять саженцы с собой вместо посадки в роще. Количество саженцев ограничено.

– Напомним, для посадки деревьев в черте города (двор, сквер возле дома и т.д.) необходимо получить согласие управляющей компании/ТСЖ/администрации округа, – говорят в фонде. – Если мероприятие в роще микрорайона Синюшина Гора будет отменено, мы откроем приём заявок для раздачи саженцев сосны иркутянам. Организаторы просят с вниманием и пониманием отнестись к условиям проведения традиционной городской посадки деревьев в 2020 году.

КООРДИНАТЫ:

Для участия в традиционной городской посадке деревьев необходимо зарегистрироваться по телефону 8(3952)624-919 (организатор - БФ «Подари Планете Жизнь») или в форме по ссылке: https://forms.gle/ys4vG3a2dkky2V8R8.