В Иркутске на улице Урицкого открыли главную елку Правобережного округа

Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Урицкого 24 декабря состоялся праздничный концерт «Пусть всем повезёт, или Остановка по требованию!», посвященный открытию главной ёлки Правобережного округа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Для иркутян подготовили программу с участием новогодних персонажей, вокальных и танцевальных коллективов областного колледжа культуры, работала новогодняя ярмарка от мастеров «Иркутского Арбата».

– Ёлку Правобережного округа было решено провести именно на улице Урицкого – главном объекте благоустройства в этом году, – рассказала заместитель мэра – глава комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева. – В течение всех новогодних праздников и рождественских каникул ждём иркутян на праздничные мероприятия, которые будут проходить на разных площадках округа.

Так, праздничные мероприятия запланированы на общественных территориях, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды». Совместно с ТОСами будут проведены уличные программы с участием Деда Мороза и Снегурочки в микрорайонах Искра, Зелёный, Лесной, Топкинский, в предместьях Радищева и Рабочее, в пади Грязнуха.

Кроме этого, с 30 декабря в сквере Кирова начала свою работу «Резиденция Деда Мороза».

В канун Нового года, 31 декабря с 23:00 у главной елки Иркутска в сквере Кирова начнется праздничная программа, на 01:00 запланирован праздничный фейерверк. Днем 1 января для юных жителей города начнется игровая программа «Очень новогодние дела», старт в 15:00.