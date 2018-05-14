В Иркутске начинает работу «Городская площадь талантов»

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Летний проект «Городская площадь талантов» откроется в сквере имени Кирова 19 мая в 14.00.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщила начальник управления реализации общественных инициатив Елена Терпугова. Мероприятие проводится в рамках некоммерческого образовательного проекта «Иркутск – обучающийся город». Его организатором является администрация Иркутска.

На открытых площадках будут организованы бесплатные мастер-классы по боевым видам искусств, фитнесу, капоэйра, танцам, баскетболу, изготовлению роботов, мехэнди и так далее. Кроме того, иркутские мастера продемонстрируют свои работы в рамках фестиваля творчества «Иркутский Арбат». Они представят сувениры из полимерной глины и ткани, украшения из бисера и бересты, интерьерные элементы ручной работы и много других эксклюзивных поделок, а также проведут мастер-классы по их изготовлению.

«Городская площадь талантов» и фестиваль творчества «Иркутский Арбат» будут проходить 16 июня, 14 июля, 11 августа и 8 сентября в сквере имени Кирова. Вход на мероприятия – свободный.

К участию в проектах приглашаются все желающие. Для того, чтобы провести собственный мастер-класс или продемонстрировать свой талант необходимо подать заявку. Регистрация доступна по ссылке: http://goo.gl/forms/4m4Mx57zSl

Подробное расписание мероприятий будет размещено на сайте www.gorod.irk.ru .