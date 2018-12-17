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17.12.2018

В Иркутске наградили лучших общественников и их проекты

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоялась церемония общественного признания «Социальная звезда». На мероприятии присутствовали около 500 жителей областного центра.

Среди гостей – победители общегородских конкурсов «Миллион на добрые дела», представители ТОСов, национально-культурных центров, самые активные добровольческие центры, военно-патриотические и некоммерческие организации. Участников церемонии приветствовали мэр Иркутска Дмитрий Бердников, председатель городской думы Евгений Стекачев.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, мэр поздравил председателя Иркутского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», почетного гражданина Иркутска Светлану Кулинич с получением Ордена Дружбы.

Также глава областного центра вручил награды победителям конкурса за лучший социально-значимый проект ТОС Иркутска. По итогам открытого голосования победителем стал ТОС «Светлый» с проектом «Всем двором». За вклад в гармонизацию межнациональных отношений и активное участие в общественной жизни города Дмитрий Бердников наградил 14 национально-культурных объединений.

Награждены дипломами и подарками 120 победителей конкурса социально значимых проектов «Миллион на добрые дела». Администрация города оказала финансовую поддержку в размере 1 млн рублей на воплощение лучших социально значимых проектов горожан на территории Иркутска. Это позволило благоустроить скверы, дворы, оказать помощь людям старшего поколения и детям.

За активную работу поощрены представители 13 добровольческих и 13 военно-патриотических центров. В номинации «Иркутск – город активных граждан» за вклад в развитие гражданского общества в городе награждены 15 общественных организаций. Кроме того, в рамках юбилея Общественной палаты Иркутска был учрежден Почетный знак «Активный гражданин Иркутска», который получили 10 иркутян.

СПРАВКА:

  • Торжественная церемония общественного признания «Социальная звезда» проводится с 2013 года. Цель мероприятия – собрать на одной площадке иркутян, принявших активное участие в жизни города, наградить победителей конкурсов, показать масштабность социального движения в Иркутске и важность работы общественных организаций. Для участников церемонии общественного признания «Социальная звезда» была подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов Иркутска.

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