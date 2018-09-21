В Иркутске наградили трех горожан за помощь полиции

Иркутск, 23.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске наградили трех жителей областного центра, оказавших содействие и помощь полиции. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в торжественной обстановке за решительные действия, своевременно проявленную бдительность и активную гражданскую позицию начальник управления полковник полиции Олег Савин вручил благодарственные письма жителям областного центра. Фото пресс-службы полиции Так, благодаря бдительности Антона Дунаева сотрудники полиции по горячим следам раскрыли грабеж. Вечером 7 сентября во дворе дома по улице Красноярская неизвестный открыто с применением насилия похитил у 62–летней иркутянки ювелирные изделия, после чего пытался скрыться. Случайным свидетелем данного происшествия оказался Антон Дунаев. Услышав крики потерпевшей, он, не раздумывая, поспешил ей на помощь, задержал злоумышленника и удерживал его до прибытия сотрудников полиции. Фото пресс-службы полиции Кроме того, за внимательное отношение к оставленным без присмотра детям, неравнодушие и проявленную бдительность почетные грамоты из рук начальника межмуниципального управления получили сотрудники одного из торговых павильонов областного центра Андрей Бобрикович и Олеся Силинских. Напомним, днем 27 августа 2018 года из одного из детских садов Октябрьского района города во время прогулки сбежали «погулять» два мальчика в возрасте пяти и шести лет. На поиски пропавших воспитанников был ориентирован личный состав городского управления. В это время малолетних детей без сопровождения взрослых заметили сотрудники торгового павильона. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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