В Иркутске объявлен конкурс на лучший социально значимый проект ТОС

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске объявлен конкурс на лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления. Прием заявок будет проводиться с 17 по 28 сентября отделом по связям с общественностью управления реализации общественных инициатив администрации Иркутска. Как сообщает пресс-служба мэрии, конкурс проводится по следующим номинациям: 1) проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта, культурного досуга, а также содействие культурному развитию личности; 2) проекты, направленные на благоустройство и поддержку общественного порядка; 3) проекты, направленные на повышение качества жизни людей пожилого возраста; 4) проекты, направленные на благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества; 5) проекты, направленные на организацию патриотического и культурно- нравственного развития молодежи и подрастающего поколения. Конкурсная комиссия оценит работы по специальным критериям, учитывающим значимость, сроки выполнения, оригинальность, вовлеченность жителей в реализацию и др. Для победителей конкурса в каждой номинации предусмотрены денежные премии. Кроме того, на WEB-портале органов местного самоуправления Иркутска пройдет открытое голосование: проект, набравший наибольшее количество голосов, получит специальный приз. Прием заявок будет проходить по адресу: Иркутск, ул. Марата, 14, кабинет 110, с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, понедельник – пятница. Более подробная информация по телефону: 52-04-14. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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