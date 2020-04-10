В Иркутске объявлен сбор помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса

Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске объявлен сбор помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в условиях ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Администрация Иркутска обращается к предпринимателям с просьбой оказать содействие в предоставлении продуктовых наборов.

– Мы можем помочь семьям, оказавшимся в непростой ситуации. Есть те, у кого значительно уменьшился заработок, кто-то остался без работы. И прямо сейчас эти люди нуждаются в нашей помощи, – подчеркнул председатель Думы, временно исполняющий полномочия главы города Иркутска Дмитрий Ружников.

– В первую очередь мы обращаемся к предпринимателям города, которые занимаются реализацией и производством продовольствия. С вашей помощью будут сделаны продуктовые наборы, которые получат нуждающиеся семьи. Сегодня как никогда важна именно адресная помощь людям, – отметил вице-мэр, временно исполняющий полномочия главы администрации города Иркутска Руслан Болотов.

КООРДИНАТЫ:

По вопросам оказания помощи обращаться по телефону: 8(3952) 52-01-85.