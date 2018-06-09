В Иркутске определены победители городского конкурса «Почетная семья 2018 года»

Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершился городской конкурс «Почетная семья 2018 года». В финале за победу боролись 12 лучших семей из всех округов города.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, победители были выбраны в трех номинациях: «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Приемная семья».

Жюри конкурса под председательством заместителя мэра – главы комитета по социальной политике и культуре Татьяны Эдельман в номинации «Многодетная семья» победу присудило семье Шмелёвых (Ленинский округ), среди «Приемных семей» лучшей стала семья Салахи (Правобережный округ), а в номинации «Молодая семья» победила семья Савостьяновых (Ленинский округ). Теперь они будут представлять Иркутск на областном конкурсе.