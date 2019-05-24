|Общество
|25.05.2019
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В Иркутске определены полуфиналисты Байкальской лиги КВН 2019 года
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Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Стали известны названия команд-полуфиналистов одиннадцатого сезона Байкальской лиги КВН. Серия игр этапа четвертьфинала завершилась в Иркутске.
За проход в следующий этап в актовом зале ИРНИТУ боролось девять команд, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В первом четвертьфинале приняли участие команды: «На брудершафт» (ИГУ), «Райан Гослинг» (БГУ), «Феникс» (ИрГАУ), «Фараоны» (ВСИ МВД), «Посейдон Карлеоне» (ИСН ИГУ).
Во втором четвертьфинале участвовали: Сборная МУПов Иркутска, «Соединенные штаты Сибири» (ИрГАУ), Сборная ИГУ, «Иркутский Политех» (ИРНИТУ).
Команды сыграли по три конкурса: приветствие, разминка, музыкальный конкурс. По сумме баллов были определены команды, которые проходят в полуфинал Байкальской лиги КВН. По итогам четвертьфинальных игр лидируют команды: Сборная МУПов Иркутска, «Феникс» (ИрГАУ), Сборная ИГУ, «На брудершафт» (ИГУ). Полуфинальные игры одиннадцатого сезона Байкальской лиги КВН пройдут осенью.
СПРАВКА:
Байкальская лига КВН – главная лига города Иркутска и Иркутской области, выпускниками которой являются чемпионы Высшей лиги КВН «Раисы», чемпионы Премьер-лиги КВН «ИГУ», чемпионы Первой лиги Международного Союза КВН «Буряты» («Кино»).
Игры Байкальской лиги КВН проводятся при поддержке администрации города Иркутска. Подробная информация по телефону 67-03-30, 8-999-420-56-60.