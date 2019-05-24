В Иркутске определены полуфиналисты Байкальской лиги КВН 2019 года

Российская Федерация, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Без компьютерных технологий на современных предприятиях обойтись просто невозможно. Всё-таки в бизнесе XXI века необходимо учитывать такое огромное количество разнообразных деталей и особенностей, что уместить всё на бумаге было бы очень и очень непросто, зато компьютерные программы могут справиться с такими задачами на ура. На современных предприятиях решением многих рабочих проблем и отличной возможностью для автоматизации рабочих процессов становится внедрение 1C. Но что же это такое на самом деле?