В Иркутске организуют елку для особенных детей

Иркутск, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске организуют благотворительную елку для детей с ограниченными возможностями здоровья от трех до семи лет.

«Мы стремимся к тому, чтобы театр был доступным для каждого зрителя, независимо от его особенностей и ограничений. Поэтому впервые решили провести инклюзивную благотворительную ёлку для детей с ограниченными возможностями», - пишет пресс-служба театра кукол «Аистенок».

Программа состоится 6 января в 18.30 и будет проведена для малого количества зрителей по сценарию ёлки для малышей. Это уютная атмосфера, интерактивный формат и непосредственное общение с персонажами.

Посещение ёлки бесплатное, но по обязательной предварительной записи. Запись участников ведет Маргарита Подкорытова по телефону 8-904-120-37-99. Количество мест ограничено.