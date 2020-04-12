В Иркутске от коронавируса вылечились первые два пациента

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Два человека, госпитализированные ранее с коронавирусной инфекцией, 13 апреля выписываются из Иркутской областной инфекционной клинической больницы. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

– Больные в течение двух недель получали все необходимое лечение, – сообщил главный врач ИОИКБ Владимир Хабудаев. – После двукратного отрицательного результата анализов они готовы к выписке.

Ещё один пациент готовится к выписке после лечения в инфекционном отделении Вихоревской городской больницы. Все выписавшиеся будут находиться на диспансерном наблюдении по месту жительства.

Напомним, в Иркутской области за сутки число заболевших коронавирусной инфекцией осталось на уровне 35, из которых два – летальные случаи. Случаи заболевания зафиксированы в восьми муниципалитетах – Иркутске, Ангарске, Усть-Куте, Иркутском, Шелеховском, Осинском, Братском, Аларском районах. В пяти случаях заболели туристы, вернувшиеся из Таиланда, по одному – из Испании и ОАЭ. Три случая заболевания у прилетевших из Бурятии, два – из Москвы, один – из Санкт-Петербурга. Ещё 22 человека заразились коронавирусом в результате контактов в Иркутске и области. Под подозрением на заболевание находятся 29 человек.

Между тем, власти Усть-Кута сообщили о травле семьи, в которой обнаружили случай заболевания коронавирусом. Случай заболевания выявили у семилетнего ребёнка. Он вместе со старшей сестрой и матерью вернулся домой с отдыха в Таиланде. При этом семья в полном составе находилась в режиме самоизоляции в течение 14 дней. Признаков заболевания ни у кого не было, женщина вышла на работу. Через сутки после этого из Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока пришли результаты анализов всей семьи на covid-19. У женщины и ее старшей дочери анализы были отрицательные, а у семилетнего ребенка тест показал положительный результат. При этом у ребенка нет признаков заболевания, течение covid-19 проходит бессимптомно.