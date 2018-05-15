В Иркутске открылась очередная выставка-форум «Мир семьи. Страна детства»

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 мая открылась выставка-форум «Мир семьи. Страна детства». В мероприятии принял участие заместитель председателя ЗС Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите областного парламента Андрей Лабыгин. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Выступая от имени депутатского корпуса, Андрей Лабыгин отметил, что одним из приоритетов работы депутатов областного парламента является осуществление контрольных функций в этой сфере, мониторинг и законодательное обеспечение реализации государственной семейной политики, областных целевых программ.

– Дети – главное достояние России. От их образования, воспитания, благополучия зависит будущее нашей страны, перспективы развития Иркутской области. Каждый ребенок должен быть окружен вниманием и любовью близких людей, чувствовать тепло и уют родного дома. Конечная цель государственной семейной политики направлена на то, чтобы каждый ребенок мог реализовать свой потенциал в учебе, творчестве, спорте, чтобы счастливых детей в нашей стране становилось все больше, – подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания.

Так, с 1 января 2018 года проведена индексация пособия на ребёнка – ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, вознаграждения приемному родителю на детей, оставшихся без попечения родителей.

По указу президента в 2018 году запущена специальная программа ипотечного кредитования для семей, в которых с 1 января 2018 года родится третий и последующий ребенок (субсидирование государством процентной ставки сверх 6%). В бюджете Иркутской области на 2018 год на подпрограмму «Молодым семьям – доступное жилье» заложили в два раза больше средств по сравнению с прошлым годом. Финансирование составит 100,4 миллиона рублей. Всего в этом году по программе будет выдано около 470 сертификатов.

По словам Андрея Лабыгина, получая сигналы о существующих проблемах в различных сферах, несовершенствах законодательства, депутатский корпус, в полной мере осознавая возможности областного бюджета, ведет планомерную работу по их решению. Депутаты, входящие в комитет по здравоохранению и социальной защите, в конце прошлого года предложили проект закона, которым предоставляется бесплатное питание всем школьникам из многодетных семей вне зависимости от уровня дохода семьи, причем учитывать и тех детей, которые посещают частные общеобразовательные учреждения.

Также на рассмотрении областного парламента находится законопроект по корректировке соцвыплат, предусмотренных региональными законами, с учётом инфляции. Многие эти выплаты не индексировались с 2008 года. В целях оказания действенной помощи семьям, имеющим детей, уже год действует дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей – ежегодная денежная выплата многодетным семьям для подготовки детей к школе в размере трёх тысяч рублей на каждого ребёнка.

Большое значение для успешного решения проблем социального сиротства имеет эффективность взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти. Поддерживаются все формы семейного устройства, принимаются меры по оказанию приемным родителям педагогической, психологической помощи, помощи в оказании медицинского сопровождения.

Андрей Лабыгин также напомнил, что весной этого года в Иркутске при поддержке Законодательного собрания Иркутской области состоялся Конгресс национальных и общественных организаций Иркутской области. Одной из главных тем, акцент на которой сделали все общественные организации, также стала поддержка семьи, защита материнства и детства.