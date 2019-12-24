|Общество
|24.12.2019
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В Иркутске открыли мемориальную доску Почетному гражданину города Елизавете Патрушевой
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Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 декабря состоялось торжественное открытие мемориальной доски Почетному гражданину города Елизавете Патрушевой.
Как сообщает пресс-служба мэрии, автором мемориальной доски стала скульптор Наталья Бакут. Доску установили на стене дома по улице Свердлова, 15.
– Деятельность этой выдающейся женщины – многогранна. Где бы она ни трудилась – на производстве или на посту депутата, главным для нее было помогать людям, – отметил заместитель мэра-председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. – Елизавета Васильевна ушла от нас в 2014 году, но иркутяне помнят ее самоотверженный труд и эффективную работу на посту заместителя председателя Иркутского горисполкома. Мы продолжаем работу по увековечению памяти Почетных граждан Иркутска. В октябре мы установили бюст градоначальника Николая Салацкого. А сегодня открываем мемориальную доску в честь Елизаветы Патрушевой.
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