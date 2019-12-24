В Иркутске открыли мемориальную доску Почетному гражданину города Елизавете Патрушевой

Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 декабря состоялось торжественное открытие мемориальной доски Почетному гражданину города Елизавете Патрушевой. Как сообщает пресс-служба мэрии, автором мемориальной доски стала скульптор Наталья Бакут. Доску установили на стене дома по улице Свердлова, 15. – Деятельность этой выдающейся женщины – многогранна. Где бы она ни трудилась – на производстве или на посту депутата, главным для нее было помогать людям, – отметил заместитель мэра-председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. – Елизавета Васильевна ушла от нас в 2014 году, но иркутяне помнят ее самоотверженный труд и эффективную работу на посту заместителя председателя Иркутского горисполкома. Мы продолжаем работу по увековечению памяти Почетных граждан Иркутска. В октябре мы установили бюст градоначальника Николая Салацкого. А сегодня открываем мемориальную доску в честь Елизаветы Патрушевой. СПРАВКА: Елизавета Патрушева родилась в 1929 году в деревне Захарово Жигаловского района Иркутской области. С 1932 года вместе с семьей переехала в город Иркутск. Окончила Всесоюзный заочный финансовый институт. В 1953 году избрана первым секретарем Кировского райкома комсомола. С 1955 по 1961 годы была секретарем Иркутского обкома ВЛКСМ. С 1962 по 1969 годы работала директором Иркутской швейной фабрики №1. В 1970 году стала начальником Иркутского управления легкой промышленности. В 1970-1975 годы была генеральным директором Иркутского производственного швейного объединения. Затем, до 1985 года – заместителем председателя Иркутского горисполкома.

Елизавета Патрушева являлась членом Кировского районного и Иркутского городского комитетов КПСС, депутатом Кировского районного, Иркутского городского и областного Советов народных депутатов. В 1968-1983 годы – член Комитета советских женщин. Была членом правления Иркутского отделения советско-монгольской дружбы общества Япония – СССР. Член Городского совета ветеранов войны и труда, общественного движения «Ветераны комсомола», председатель совета первичной организации ветеранов администрации Иркутска, член общественного совета по наградам при мэре города. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями «За трудовую доблесть» и медалью Народного Хурала Монголии «Найрамдал».

В 2002 году решением Иркутской городской думы Елизавете Патрушевой присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска» за многолетний, добросовестный труд, инициативу и существенный вклад в организацию женского движения в городе, заслуги в обеспечении социально-экономического развития областного центра и активную общественную деятельность. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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