|Общество
|28.05.2018
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В Иркутске открыли мемориальную доску Почетному гражданину города Валентине Соколовой
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Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Торжественное открытие мемориальной доски Почетному гражданину Иркутска, Заслуженному учителю РСФСР, учителю русского языка и литературы Валентине Соколовой прошло в областном центре 23 мая.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, доска установлена на фасаде здания школы №24 в Академгородке. В ней Валентина Соколова проработала учителем и директором с 1972 по 2014 годы. Мемориальную доску открыли дочь Валентины Соколовой Людмила Слижевская, директор школы №24 Екатерина Старцева и заммэра-председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман.
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