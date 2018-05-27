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28.05.2018

В Иркутске открыли мемориальную доску Почетному гражданину города Валентине Соколовой

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Торжественное открытие мемориальной доски Почетному гражданину Иркутска, Заслуженному учителю РСФСР, учителю русского языка и литературы Валентине Соколовой прошло в областном центре 23 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, доска установлена на фасаде здания школы №24 в Академгородке. В ней Валентина Соколова проработала учителем и директором с 1972 по 2014 годы. Мемориальную доску открыли дочь Валентины Соколовой Людмила Слижевская, директор школы №24 Екатерина Старцева и заммэра-председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман.

СПРАВКА:

  • Валентина Соколова родилась 21 ноября 1929 года в Омской области, среднее образование получила в Танхойской школе № 55 БМАССР. Свою трудовую жизнь она посвятила педагогической деятельности, которая началась в 1949 году в школах Иркутской области.
  • Педагогический стаж Валентины Соколовой составляет 65 лет, из которых 42 года она отдала школе №24. В 1988 году она ушла на пенсию, но продолжала работать учителем русского языка и литературы, классным руководителем, возглавляла методическое объединение учителей русского языка и литературы, вела литературно-драматическую студию.
  • Валентина Соколова имеет звания «Заслуженный учитель РСФСР», «Отличник народного просвещения», награждена орденом Октябрьской Революции. С 1967 года  в течение четырех созывов избиралась депутатом городского Совета. В 1986 году  решением Иркутского городского Совета депутатов  трудящихся ей было присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска» за большой вклад в дело народного образования, высокий профессионализм и активную общественную деятельность.

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