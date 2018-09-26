В Иркутске открыли мемориальную доску живописцу Виталию Смагину

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 сентября открыли мемориальную доску Почетному гражданину города, художнику Виталию Смагину. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Доска установлена на фасаде дома на улице Ленина, 24, где жил Виталий Смагин. Соавторы мемориальной доски – заслуженные художники России Аркадий и Наталия Лодяновы, рассказали в администрации Иркутска.

Виталий Смагин в 1965 году окончил Иркутское художественное училище, а в 1971 году – Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. В 1982-1986 годах был председателем Иркутского областного Союза художников.

Многие годы Виталий Смагин был главным художником Иркутска. Он является автором проекта Знака памяти воинам, умершим в госпиталях Иркутска, мемориального кладбища жертв репрессий в Пивоварихе. Произведения монументально-декоративной живописи этого художника украшают интерьеры многих зданий областного центра. Картины Виталия Смагина находятся в Русском музее (Санкт-Петербург), в художественной галерее Пилы (Польша), в музеях Барнаула, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка.