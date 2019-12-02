В Иркутске открылся новый филиал детской стоматологической поликлиники

Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 декабря состоялось торжественное открытие филиала детской стоматологической поликлиники. Здание строилось специально для ОГАУЗ «Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника» и было выкуплено у частного инвестора на средства областного бюджета, сообщает пресс-служба главы региона.

В торжественном открытии медицинского учреждения приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заместитель председателя регионального правительства Валентина Вобликова, министр здравоохранения Приангарья Олег Ярошенко, директор строительной компании «Инстройтех» Александр Токарев, главный врач Иркутской городской детской стоматологической поликлиники Наталья Соболева, руководители и сотрудники медучреждений области.

– За последние годы мы заложили хорошую традицию – выкупать здания для медицинских учреждений. За счет этого ускоряется решение вопроса о строительстве больниц и поликлиник. То есть мы строим медучреждения за счет бюджета, и в то же время параллельно строятся здания на средства частных инвесторов по нашему техническому заданию. Затем готовое и оснащенное здание приобретается в собственность Иркутской области, – рассказал Сергей Левченко.

ОГАУЗ «Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника» оказывает специализированную помощь маленьким пациентам не только Иркутска, но и всего Приангарья. В 2018 году в этом учреждении пролечились более 90 тысяч детей, зарегистрировано свыше 263 тысяч посещений. Ранее поликлиника располагалась в нескольких приспособленных или арендуемых помещениях. Они не соответствовали современным требованиям и не позволяли развивать детскую стоматологическую службу.

В новом здании площадью 1300 квадратных метров предусмотрены все необходимые помещения, сделан современный ремонт, установлено новейшее оборудование, закуплена комфортная медицинская и другая мебель. В поликлинике будет организована центральное стерилизационное отделение, рентген-кабинет, оснащённый современными рентгенологическими аппаратами. На приобретение и оснащение здания было выделено 125 млн рублей из областного бюджета.

– Поликлиника по-прежнему будет обслуживать все детское население Иркутской области. В новом здании будут работать 14 терапевтов-стоматологов, столько же ортодонтов, четыре хирурга-стоматолога и два гигиениста. Первых пациентов здесь начнут принимать уже в середине декабря. Доктора смогут оказать полный цикл стоматологической помощи на современнейшем оборудовании и с применением качественных материалов, – подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Глава регионального Минздрава также рассказал, что на освободившихся площадях, где ранее располагались подразделения Иркутской городской детской стоматологической поликлиники, прием маленьких пациентов по этому направлению продолжится (проспект Маршала Жукова, 62 и улица Подгорная, 68). Открытие новой поликлиники позволит увеличить мощность детского стоматологического подразделения в два раза, обеспечит возможность оказания помощи маломобильным пациентам и внедрения принципов бережливого производства.