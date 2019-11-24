В Иркутске открыт набор на ежегодный всероссийский конкурс красоты «Mrs/Ms Russia Earth 2020»

Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начался набор на ежегодный всероссийский конкурс красоты «Mrs/Ms Russia Earth 2020».

Как сообщают организаторы, для участия в проекте приглашаются девушки и женщины в возрасте от 18 до 47 лет. Запись уже открыта и ведется по телефону (3952) 755-945.

Участниц ждет интересная подготовка, которая включает в себя разнообразные фотосессии, а также полезные мастер-классы, флешмоб, уроки ораторского мастерства, занятия по подиумному шагу и фотопозированию. Кроме того, девушки смогут принять участие в развлекательных мероприятиях и многократно записаться на видео для создания музыкально-динамичных клипов.

У участниц на время проведения конкурса появится возможность поработать с лучшей командой города, которая поможет обрести уверенность, раскрыться перед публикой с новой стороны, приобрести первоначальные навыки и получить много полезной информации о красоте, моде и стиле, уверяют организаторы.

После финального концертного шоу каждая участница получит призы и подарки.

Победительницы регионального этапа конкурса «Mrs/Ms Russia Earth 2020» отправятся на главный финал в Москву. В случае успеха в столице у моделей появится шанс представить Россию на мировой бьюти-сцене в Лас-Вегасе.