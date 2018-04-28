В Иркутске откроют мемориальную доску народной артистке России Елене Волошиной

Иркутск, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на стене дома по улице Декабрьских Событий, 105а откроют мемориальную доску в память о народной артистке России, почетном гражданине Иркутской области Елене Волошиной. В этом гоме она прожила более полувека, сообщает пресс-служба регправительства.

В Иркутском музыкальном театру имени Загурского Елена Волошина проработала более 55 лет, сыграла около 300 ролей, поставила более двух десятков спектаклей.

Доску торжественно откроют 3 мая. На мероприятии будут присутствовать представители правительства Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркутской области, иркутского областного отделения Союза театральных деятелей, актёры из Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского и других театров Иркутской области, а также сын актрисы Константин Волошин.