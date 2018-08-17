ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
18.08.2018

В Иркутске отметил 95-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны Юрий Туманов

Иркутск, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Ветерану Великой Отечественной войны Юрию Петровичу Туманову из Правобережного округа Иркутска исполнилось 95 лет. С юбилеем его поздравили председатель Совета ветеранов Владимир Преловский и сотрудник администрации округа, сообщает пресс-служба мэрии.

Юрий Петрович Туманов родился в городе Нерчинске Читинской области, в 1930 году семья переехала в Иркутск. 20 июня 1941 года он окончил школу, а через два дня началась война. В феврале 1942 года был призван в ряды Красной Армии и направлен в Монгольскую Народную республику. В 1944 году был зачислен в состав 58-го гвардейского конно-механизированного полка, 16-й гвардейской конно-механизированной дивизии 7-го гвардейского конно-механизированного корпуса 1-го Белорусского фронта под командованием К.К. Рокоссовского, Туманов был назначен командиром отделения взвода автоматчиков.

Юрий Туманов непосредственно принимал участие в трех боевых операциях: Висла-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской, о чем подробно рассказывает в книге «Ветераны Правобережного округа», которая хранится в Совете ветеранов округа. За участие в боях был награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией», медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За взятие Берлина» и другими.

В 1947 году был демобилизован и прибыл в Иркутск. По окончании Иркутского финансово-экономического института возглавил Иркутский кооперативный техникум. Работал в Иркутском горно-металлургическом институте. Прошел все ступени от ассистента до заведующего кафедрой. Ушел на пенсию в возрасте 85 лет.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске