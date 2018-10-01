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02.10.2018

В Иркутске отпраздновали полувекой юбилей Центральной детской библиотеки

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Центральная детская библиотека на бульваре Постышева в Иркутске отметила 50 лет со дня создания. Представители комитета по управлению Октябрьским округом поздравили коллектив с юбилейной датой, сообщает пресс-служба мэрии.

На празднике присутствовали библиотекари, учителя из ближайших школ, дети и их родители. Воспитанники детских садов № 128 и № 43 подготовили программу с исполнением песен, танцев, чтения стихов, игры на народных инструментах. Также была продемонстрирована электронная презентация «Листая страницы истории», посвященная библиотеке.

– Центральная детская библиотека является примером новаторских решений. Здесь работает сплоченный творческий коллектив, который организует встречи и выставки, участвует в социально-значимых мероприятиях и проектах для жителей нашего округа, – подчеркнул заместитель мэра – глава Октябрьского округа Владимир Преловский.

Также в конце сентября в микрорайоне Солнечный прошло празднование Дня рождения первичной организации Совета ветеранов «Надежда» под председательством Валентины Безденежных.

К проведению мероприятия приурочили выставку декоративно-прикладного творчества, на ней были выставлены работы участников организации «Надежда». В рамках проведения праздничного мероприятия представители администрации Октябрьского округа поздравили ветеранов и вручили памятный подарок. На празднике также присутствовали депутат городской Думы Гайдар Гайдаров, председатель Совета ветеранов Иркутска Виктор Беляев, представители управляющей компании «Уютный дом», актив ТОС «Дом №1 Солнечный», а также старшие по домам микрорайона Солнечный.

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