В Иркутске пенсионерам и малоимущим планируют предоставлять маски бесплатно

Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ближайшее время на региональном уровне проведут совещание, на котором с представителями всех крупных торговых сетей обсудят вопрос бесплатного предоставления в условиях коронавируса средств защиты пожилым людям и людям с тяжелым материальным положением. Об этом пресс-служба мэрии сообщает со ссылкой на врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Сейчас в областном центре проходят проверки торговых сетей и магазинов товаров первой необходимости на предмет соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

– В целом, и продавцы, и покупатели соблюдают все меры предосторожности. С 20 мая на территории Иркутской области будет введён масочный режим. Поэтому сейчас нам необходимо обеспечить запасы масок и перчаток во всех магазинах, чтобы жители могли приобрести эти товары на месте. Отдельно нужно проработать вопрос бесплатного предоставления средств защиты пожилым людям и людям с тяжелым материальным положением. Для решения данного вопроса в ближайшее время проведем совещание, – отметил Игорь Кобзев.

По словам мэра Иркутска Руслана Болтова, специалисты администрации Иркутска ежедневно проводят рейды по торговым центрам и отдельным магазинам во всех округах города – каждый день проверяют свыше двух тысяч организаций.

– Если еще месяц назад мы выявляли по 100 и больше нарушений санитарно-эпидемиологических норм в день, то сейчас меньше 20, – отметил Руслан Болотов. – На сегодня не все магазины готовы обеспечить выдачу средств защиты. Поэтому администрация города дополнительно проработает вопрос об оказании такой помощи малоимущим жителям и многодетным семьям.

Кроме того, Игорь Кобзев и Руслан Болотов пообщались с горожанами, которые участвуют в программе по трудоустройству граждан, потерявших работу из-за коронавирусной инфекции. Так, например, только в муниципальном предприятии «Горзеленхоз» на сегодняшний день трудоустроено порядка 26 человек. Всего в Иркутске, благодаря действию областной программы, трудоустроено 70 человек. Все они, помимо заработной платы, ежемесячно получают материальную поддержку в размере максимального размера пособия по безработице с учетом районных коэффициентов. Для Иркутска такая выплата составляет 14,5 тысяч рублей в месяц. Чтобы принять участие в общественных работах, необходимо обратиться в центры занятости населения по месту жительства.