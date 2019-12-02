В Иркутске подвели итоги третьего молодежного форума

Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Третий городской молодежный форум завершился в Иркутске. На торжественной церемонии закрытия девять молодежных проектов получили гранты на общую сумму 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Итогом форума стала разработанная участниками стратегия развития молодежной политики областного центра до 2021 года.

Мэр города Дмитрий Бердников поблагодарил всех участников за активную работу на площадках форума.

– Вы предлагаете новые идеи, свежие решения. И мы отвечаем на ваши запросы. Сегодня самые интересные из них получили право на реализацию. Убежден, что будущее нашего города – в надежных руках. Потому что в Иркутске живет такая талантливая и энергичная молодежь, – сказал он.

В третьем городском молодежном форуме приняли участие более 500 человек. Это студенты высших и средних специальных учебных заведений, работающая молодежь, школьники. В течение двух дней своим опытом и знаниями делились 35 спикеров. В рамках форума прошел «Диалог на равных» с известным иркутским режиссером Юрием Яшниковым и народным артистом России Игорем Бутманом, который приехал на форум по приглашению мэра.

Состоялось 18 мастер-классов, участники представили 29 социальных проектов. Их них было выбрано девять лучших. Авторы получили на реализацию своих инициатив гранты по 30, 40 и 50 тысяч рублей. Два проекта получили гранты на 100 тысяч рублей: Софья Искандарова с проектом о конкурсе на лучшее общежитие города, а также Олег Ерофеев, Екатерина Лазарева и Валерия Светлолобова с объединенным проектом «СтритАрт Иркутска».