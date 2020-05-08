|Общество
|08.05.2020
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В Иркутске появился волгоградский «Тополь Победы»
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Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС к 75-летию Победы высадил саженец легендарного волгоградского «Тополя Победы». Знаменитый тополь пережил кровопролитные бои в ходе Великой Отечественной войны, и теперь его «потомок» будет расти на иркутской земле. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего телекоммуникационного провайдера цифровых услуг в России.
Саженец легендарного тополя высадили накануне праздника Великой победы, 7 мая, в сквере около мемориала – танка «Иркутский Комсомолец».
Возле дерева установлена табличка с QR-кодом с ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы каждый прохожий понимал, что перед ним — тот самый тополь. Также вдоль дороги были высажены кусты кизильника блестящего, которые стали живой изгородью для новосела.
– В годы войны Иркутск находился в глубоком тылу, в частности, в области проходили лечение раненые бойцы и было размещено 45 эвакогоспиталей, промышленность в кратчайшие сроки перестроилась на военный лад, действовал крупный центр телеграфной связи. МТС реализовала акцию в День связи – 7 мая, выразив благодарность к работе связистов во время войны. Станция обеспечивала связь не только для Иркутской области, но и Республики Бурятия и нынешнего Забайкальского края. Я призываю всех жителей Приангарья присоединиться к нашей акции – посадить дерево на дачных участках или в своих дворах в честь ваших дедов и прадедов, неизвестных героях или известных событиях в регионе и рассказать о них, об их истории жизни и участия в Великой отечественной в своих социальных сетях с хештегом #чтобыпомнилаземля, – комментирует директор филиала МТС в Иркутской области Владислав Божеев.
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