В Иркутске появился волгоградский «Тополь Победы»

Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС к 75-летию Победы высадил саженец легендарного волгоградского «Тополя Победы». Знаменитый тополь пережил кровопролитные бои в ходе Великой Отечественной войны, и теперь его «потомок» будет расти на иркутской земле. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего телекоммуникационного провайдера цифровых услуг в России. Саженец легендарного тополя высадили накануне праздника Великой победы, 7 мая, в сквере около мемориала – танка «Иркутский Комсомолец». Возле дерева установлена табличка с QR-кодом с ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы каждый прохожий понимал, что перед ним — тот самый тополь. Также вдоль дороги были высажены кусты кизильника блестящего, которые стали живой изгородью для новосела. – В годы войны Иркутск находился в глубоком тылу, в частности, в области проходили лечение раненые бойцы и было размещено 45 эвакогоспиталей, промышленность в кратчайшие сроки перестроилась на военный лад, действовал крупный центр телеграфной связи. МТС реализовала акцию в День связи – 7 мая, выразив благодарность к работе связистов во время войны. Станция обеспечивала связь не только для Иркутской области, но и Республики Бурятия и нынешнего Забайкальского края. Я призываю всех жителей Приангарья присоединиться к нашей акции – посадить дерево на дачных участках или в своих дворах в честь ваших дедов и прадедов, неизвестных героях или известных событиях в регионе и рассказать о них, об их истории жизни и участия в Великой отечественной в своих социальных сетях с хештегом #чтобыпомнилаземля, – комментирует директор филиала МТС в Иркутской области Владислав Божеев. СПРАВКА: Волгоградский тополь – знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ Победы растет в центре города на площади Павших борцов. Могучему дереву сегодня больше 100 лет. Оно единственное пережило кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, во время которой город Сталинград был почти стерт с лица земли. И хотя весь его ствол буквально усеян «шрамами» и «ссадинами» от пуль и осколков снарядов, весной 1943 года, после освобождения города, дерево вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.

Чтобы сохранить уникальный генотип, ученые выращивали в лаборатории «детей» тополя из его почек, а сотрудники и волонтеры компании МТС высадили ростки в своих городах.

Впервые акция «Тополь Победы» состоялась весной 2017 года. Тогда в семнадцати городах страны были высажены «дети» легендарного дерева

В канун 75-го юбилея Дня Победы тополь появится еще в 11 регионах страны, при этом впервые ростки будут высажены в Сибири и на Дальнем Востоке: теперь Тополь будет расти в Иваново, Рязани и Костроме, в Перми и Челябинске, в Новосибирске, в Смоленске, Нижнем Тагиле и Благовещенске, на Камчатке и в Ленинградской области. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

мобильная связь

мтс Тэги: View the discussion thread.