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19.05.2018

В Иркутске появится скульптура Земного шара на 11 колоннах

Иркутск, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском Академгородке в августе 2018 года планируют установить монумент, посвящённый академической науке. Скульптуру расположат в ЖК «Прогресс», сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

Композиция монумента представляет собой Земной шар, как пример необъятного мира познаний, который опирается на 11 колонн, символизирующих институты, положивших начало развития академической науки в Иркутске. Скульптура будет располагаться в центре лабиринта – символа сложного пути к познанию и научным открытиям.

Проект разработан и реализуется академическими институтами Иркутска и Фондом городских инициатив «Прогресс».

– Монумент будет изготовлен из стеклокомпозита. Это современный материал, сочетающий в себе прочность, небольшой вес, высокую устойчивость к физическим воздействиям и перемене погодных условий. Кроме того, материал удобен тем, что из него можно создать любую геометрическую форму без потери качества, – говорит генеральный директор управляющей компании «Прогресс» и председатель Фонда городских инициатив «Прогресс» Александр Сафронов.

Напомним, в 2018 году Академгородку исполняется 55 лет. В честь юбилея в августе пройдут праздничные мероприятия. В их числе – открытие монумента.

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