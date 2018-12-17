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18.12.2018

В Иркутске поздравили «Золотые пары» с юбилеем семейной жизни

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В музыкальном театре имени Загурского состоялась торжественная церемония чествования «Золотых пар» Иркутска – супругов, проживших в законном браке 50 и более лет.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Сегодня мы чествуем пары, прожившие вместе долгие годы – 50, 60 и даже 65 лет! В масштабах человеческой судьбы – это огромный срок. Чтобы вот так, рука об руку пройти через всю жизнь, нужно обладать особой мудростью и терпением. Я искренне восхищаюсь вами, – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников, поздравляя собравшихся. – Для всех нас вы пример того, что взаимовыручка, понимание, забота друг о друге, сердечное тепло – это главные семейные ценности. И наш город всегда будет силен такими крепкими, дружными семьями.

В этом году в торжественной церемонии участвовали 225 пар: 100 пар, отметивших 50-летний юбилей; 67 пар, отметивших 55-летний юбилей; 52 пары, отметившие 60-летний юбилей; шесть пар отметивших 65-летний юбилей.

Юбиляров поздравили представители Иркутского дворца бракосочетания и молодожены 2018 года. Подарком стали выступления актеров Иркутского музыкального театра имени Загурского и творческих коллективов города.

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