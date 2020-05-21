В Иркутске предложили создать ремесленный «Народный парк»

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске появилась инициатива создать «Народный парк», где горожане и гости города смогут ознакомиться с ремёслами. Об этом 22 мая на комиссии по градостроительной деятельности городской думы рассказал депутат Александр Друзенко.

– Ко мне обратились инициаторы с просьбой найти участок под «Народный парк», где будут представлены различные ремёсла со всей Иркутской области. То есть сделать что-то наподобие ВДНХ в области ремесла, – пояснил он.

Инициаторы предложили несколько площадок, в том числе остров в устье реки Иркут. Есть также предложение рассмотреть остров Юность. В планах – построить павильоны, где будут работать мастера, а также проводить мастер-классы, выставки и тому подобное.

Впрочем, за чей счёт будет вестись стройка, представитель разработчиков проекта не ответил, заявив, что сначала нужно признать инициативу социально-значимой. Это позволит заявиться на федеральное финансирование. Авторы считают, что городу остро нужна экспозиционная площадка, тем более что «Сибэкспоцентр» себя изжил.

Депутаты отметили, что пока идея сырая, а представители администрации Иркутска предложили сначала обсудить вопрос по линии мэрии.