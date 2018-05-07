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07.05.2018

В Иркутске проходит конкурс на лучшего по профессии в сфере гостеприимства

Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 мая открылся региональный чемпионат профессионального мастерства «Иркутское гостеприимство-2018». Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В конкурсе учреждено три основные номинации: лучший администратор, лучшая горничная,  лучший официант, а также специальный приз – «Иркутск, я вернусь! Город, который остается в сердце». Участниками конкурса стали 39 специалистов, каждый из которых должен выполнить задания на знание теории и проверку коммуникативных и практических профессиональных навыков, а также продемонстрировать членам жюри домашнее задание.

Агентством по туризму Иркутской области достигнута договоренность, что результаты конкурса пойдут в зачет всероссийского конкурса по профессиональному мастерству в сфере туризма, а это значит, что победители смогут посоревноваться с лучшими работниками гостиниц и отелей со всей страны.

– Для победителей мы приготовили особы приз – возможность посетить лучшие пятизвездочные отели Москвы, посмотреть, как построена работа в этих организациях, пройти стажировку и привезти свой новый опыт в наш регион. Приятно, что в Иркутской области изменился подход к созданию гостиниц. Сегодня новые предприятия стараются сделать все качественно и правилам. В конечном итоге это позитивно сказывается на мнении туристов об Иркутской области, – рассказала директор Иркутского филиала Российской гостиничной ассоциации Екатерина Процентова.

Конкурс будет проходить 7,8 и 10 мая. В последний день будут подведены итоги и определены победители. Также в рамках чемпионата пройдет семинар «Применение профессиональных стандартов в гостиничной индустрии». Все участники получат сертификат о повышении квалификации.

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