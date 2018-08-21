Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проходят мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации. Торжественный митинг состоялся на площади Дворца спорта «Труд».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, участие в нем приняли мэр Иркутска Дмитрий Бердников, представители национально-культурных центров, ветеранских, общественных, спортивных и молодежных организаций города.

– День государственного флага Российской Федерации – это общенациональный праздник, который объединяет всех нас. Под российским флагом россияне, наши земляки, демонстрируют трудовые успехи, научные, спортивные достижения, верность присяге, воинскому долгу. Убежден, все вместе мы продолжим стремиться к процветанию родного Иркутска, Сибири, нашей России! – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём государственного флага Российской Федерации!

По завершении торжественного митинга впервые состоялся забег с флагами России, а автоколонна из 18 автомобилей цветов триколора проехала по центру города. После чего на площади у памятника Александру Третьему несколько сотен человек выстроились в слово «Россия».

Кроме того, сегодня пройдут следующие мероприятия:

в 16.00 на сценической площадке острова Юность состоится праздничный концерт «День добра и единства» с участием творческих коллективов города;

в 20.00 от парковки по адресу ул. Ленина, 14б стартует мотопробег байкеров с флагами России.

СПРАВКА:

Триколор был утвержден официальным символом России 22 августа 1991 года Постановлением Верховного Совета РСФСР, а указом Президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено Постановление о государственном флаге Федерации. 20 августа 1994 года президентом России Борисом Ельциным подписан указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации», который установил отмечать день флага 22 августа, в честь восстановления исторического флага России во время августовских событий 1991 года.