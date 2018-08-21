|Общество
|22.08.2018
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В Иркутске проходят мероприятия, посвященные Дню государственного флага
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Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проходят мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации. Торжественный митинг состоялся на площади Дворца спорта «Труд».
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, участие в нем приняли мэр Иркутска Дмитрий Бердников, представители национально-культурных центров, ветеранских, общественных, спортивных и молодежных организаций города.
– День государственного флага Российской Федерации – это общенациональный праздник, который объединяет всех нас. Под российским флагом россияне, наши земляки, демонстрируют трудовые успехи, научные, спортивные достижения, верность присяге, воинскому долгу. Убежден, все вместе мы продолжим стремиться к процветанию родного Иркутска, Сибири, нашей России! – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём государственного флага Российской Федерации!
По завершении торжественного митинга впервые состоялся забег с флагами России, а автоколонна из 18 автомобилей цветов триколора проехала по центру города. После чего на площади у памятника Александру Третьему несколько сотен человек выстроились в слово «Россия».
Кроме того, сегодня пройдут следующие мероприятия:
в 16.00 на сценической площадке острова Юность состоится праздничный концерт «День добра и единства» с участием творческих коллективов города;
в 20.00 от парковки по адресу ул. Ленина, 14б стартует мотопробег байкеров с флагами России.
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