В Иркутске проходят рейды по частному сектору и садоводствам

Иркутск, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках особого противопожарного режима в Иркутске сотрудники МКУ «Безопасный город» проводят профилактические рейды по частному сектору и садоводческим товариществам на территории города. Мероприятия проходят во всех округах и продлятся все новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В период новогодних праздников все городские службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности. Специалисты МКУ Иркутска «Безопасный город» проводят с населением профилактические мероприятия, отмечают в администрации Иркутска.

– Так, в ходе объездов наши сотрудники напоминают жителям номера телефонов экстренных служб, информируют на тему правильного использования пиротехнической продукции, раздают памятки с правилами пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и печного оборудования. По 8 января включительно будем осуществлять такие рейды во всех округах города. Кроме этого, жителям напоминают правила безопасного поведения на водных объектах, – рассказал начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МКУ Иркутска «Безопасный город» Александр Тройнин.

По его словам, за первые два дня 2020 года на территории Иркутска было зафиксировано увеличение количества случаев возникновения пожаров, пострадавших и погибших нет. В большинстве случаев причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём, электроприборами, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Напомним, с 27 декабря 2019 года по 9 января 2020 года на территории Иркутской области введен особый противопожарный режим. МКУ Иркутска «Безопасный город» просит жителей проявлять осторожность при обращении с электроприборами, соблюдать меры пожарной безопасности дома и на улице. В случае возникновения происшествий следует обращаться в экстренные службы по единому номеру – 112.