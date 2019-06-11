В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный Дню России

Иркутск, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный митинг, посвященный Дню России, прошел в Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, участие в торжественных мероприятиях приняли представители администрации города, общественного движения «Наш Иркутск», национально-культурных центров, общественники, ТОСы, военно-патриотические организации, студенческие коллективы, муниципальные и коммерческие предприятия, а также жители и гости города. Собравшихся поприветствовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– Дорогие земляки! Каждый из вас вносит свой вклад в развитие столицы региона. Вместе мы решаем общие задачи: благополучное будущее детей и внуков, реальные позитивные изменения в нашем Иркутске. И делаем это вне зависимости от национальности, вероисповедания, идеологических взглядов или убеждений. Это и есть – истинный патриотизм, – подчеркнул в своем приветствии мэр Дмитрий Бердников. – Наша страна – это держава с великим прошлым. Государство – с достойным будущим. Пусть наша многонациональная Родина – наш общий дом – будет и дальше развиваться и процветать!

Традиционно после митинга состоялась акция «Живой флаг». Сотни волонтеров выстроились в колонны и пронесли 50-метровое полотно российского триколора по улице Ленина до площади у памятника Александру Третьему. Также участниками шествия стала автоколонна – более 30 автомобилей цветов триколора проехали по центру города. Представители национально-культурных организаций в национальных костюмах представили «Пояса дружбы», украшенные уникальными национальными узорами и орнаментами.