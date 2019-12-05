В Иркутске прошла встреча волонтеров, первыми пришедших на помощь подтопленцам в Иркутской области

Иркутск, 6.12.19 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутске прошла встреча волонтеров "Центра гуманитарной помощи на Российской, 20", которые в июне-июле этого года принимали участие в сборе, сортировке и отгрузке гуманитарного груза в районы Приангарья, попавшие в зону наводнения.

Мероприятие было организовано инициатором и руководителем Центра, депутатом Законодательного собрания Иркутской области Натальей Дикусаровой.

Как сообщают организаторы, около двухсот участников встречи, среди которых люди разного возраста, национальностей, социального положения, услышали слова благодарности от жителей пострадавших районов, от добровольцев, участвовавших в ликвидации последствий стихийного бедствия. Особенно теплые слова прозвучали от Натальи Дикусаровой, которая поблагодарила всех, кто пришел на помощь: волонтеров, журналистов, оказавших информационную поддержку, водителей большегрузов, доставлявших собранное на Российской, 20 в зону бедствия.

- Центр на Российской, 20 стал местом притяжения для тысяч иркутян, ангарчан, жителей других мест, приносивших гуманитарную помощь, и сотен волонтеров, занимавшихся ее подготовкой и доставкой до нуждающихся. Готовность, с которой наши люди откликнулись на призыв о помощи, вселяет уверенность в то, что мы сильны и у нас есть будущее. Я горжусь нашими людьми, - сказала Наталья Дикусарова.

Центр гуманитарной помощи первым организовал сбор самого необходимого для жителей Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского и Чунского районов. Вода еще прибывала, а в зону наводнения уже шли вагоны и фуры с продовольствием, питьевой водой, одеждой, медикаментами, постельным бельем и средствами гигиены.

С помощью жителей области и волонтеров Центра было собрано и отправлено около 500 тонн гуманитарного груза. В работе приняли участие более четырехсот волонтеров. Руководством центра была налажена цепочка от приемки, сортировки и транспортировки до адресной доставки.