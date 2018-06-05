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05.06.2018

В Иркутске прошли торжественные мероприятия, посвященные 300-летию российской полиции

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 5 июня, в России отмечается 300-летний юбилей со дня образования полиции. В рамках празднования торжественной даты в Иркутске прошли памятные и поздравительные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, действующие сотрудники, ветераны органов внутренних дел, члены общественного совета, вдовы и родственники погибших и приглашенные гости совершили молебен в Знаменском кафедральном соборе, после чего под музыку оркестра Восточно-Сибирского института МВД России состоялось совместное возложение цветов к памятнику «Солдатам правопорядка», в котором приняли участие представители Главка МВД, а также ВСИ МВД России и Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Сразу же после поминальных мероприятий в ДК «Дзержинского» прошел исторический бал и торжественный концерт, на котором от лица руководства ГУ МВД и общественности были поощрены грамотами и благодарностями наиболее отличившиеся сотрудники.

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