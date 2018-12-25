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26.12.2018

В Иркутске прошло новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями здоровья

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в рамках Всероссийского проекта «Лыжи мечты» для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялось новогоднее представление.

Как сообщает пресс-служба мэрии, мероприятие прошло при поддержке администрации Иркутска в развлекательно-досуговом детском центре «СуперКид». На праздник были приглашены дети из Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского.

«Лыжи мечты» – программа эффективной реабилитации и социализации для людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий горными лыжами, роллер-спортом и командными играми.

Основателями реабилитационного проекта являются Сергей и Наталья Белоголовцевы, создавшие реабилитационную программу, которая распространилась по всей стране. Программа утверждена Федеральным научным центром физической культуры и спорта и министерством спорта РФ.

Этот проект планируется реализовать в Иркутске, что предоставит возможность детям с нарушениями в развитии присоединиться к занятиям.

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