ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Общество
19.03.2019

В Иркутске проведут акцию ко Всемирному дню человека с синдромом Дауна

Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 марта пройдет информационная акция «Люди как люди. Просто с синдромом Дауна», посвященная Всемирному дню человека с синдромом Дауна. Организатором выступает Иркутская областная общественная организация родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на трамвайной остановке «Студгородок» будет представлена импровизированная студия «О!Театр», затем на ретро-трамвае участники акции и все желающие отправятся на остановку «Центральный Рынок», и далее – по трамвайному маршруту №3. Во время поездки будет проводиться информационная акция. Принять в ней участие по своему желанию сможет любой пассажир ретро-трамвая.

СПРАВКА:

  • Мероприятие проводится при поддержке МУП «ИркутскГорТранс», еженедельной городской газеты «Иркутск» и Общественной палаты Иркутска. ​Акция состоится 21 марта с 15:30 до 19:00.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске