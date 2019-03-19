|Общество
|19.03.2019
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В Иркутске проведут акцию ко Всемирному дню человека с синдромом Дауна
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Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 марта пройдет информационная акция «Люди как люди. Просто с синдромом Дауна», посвященная Всемирному дню человека с синдромом Дауна. Организатором выступает Иркутская областная общественная организация родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга».
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на трамвайной остановке «Студгородок» будет представлена импровизированная студия «О!Театр», затем на ретро-трамвае участники акции и все желающие отправятся на остановку «Центральный Рынок», и далее – по трамвайному маршруту №3. Во время поездки будет проводиться информационная акция. Принять в ней участие по своему желанию сможет любой пассажир ретро-трамвая.
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