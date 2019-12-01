|Общество
|29.11.2019
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В Иркутске проведут митинг в защиту ипподрома
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Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 декабря проведут митинг в защиту ипподрома.
Как сообщают организаторы, он состоится с 13.00 до 15.00 на площади Труда возле цирка.
Напомним, Росимущество выставило на торги акции ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом». Это вызвало массовые протесты со стороны федерации конного спорта Иркутской области, общественников, администрации и думы Иркутска.
Иркутская общественность во главе с городской администрацией собирается оспорить в суде торги по иркутскому ипподрому. Депутаты думы намерены инициировать корректировку статуса земли под ипподромом во избежание застройки иными объектами. Кроме того, планируется обращение в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко с просьбой инициировать передачу ипподрома в областную собственность с сохранением его назначения.