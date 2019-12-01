В Иркутске проведут митинг в защиту ипподрома

Москва, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Совокупный объем новой офисной недвижимости в Москве за первые шесть месяцев 2019 года составил 113 тыс. кв. м., что втрое больше показателей за тот же период 2018 года и близко по значению к совокупному объему за весь прошлый год. Рост нового предложения свидетельствует о крепнущей уверенности девелоперов, на чьи решения в реализации спекулятивных проектов влияет и низкая доля вакантных площадей. И хотя спрос со стороны инвесторов на офисный сегмент уступил лидерство земельным участкам под девелопмент, специалисты отмечают, что запросы от арендаторов офисных помещений поступают еще до сдачи здания в эксплуатацию. В ближайшей перспективе это может привести к практике предварительной покупки площадей и аренды, пишет РБК.