В Иркутске провели акцию «Пламя гордости за Победу»

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 мая к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне провели акцию «Пламя гордости за Победу». После митинга у «Вечного огня» колонна прошла по центральным улицам города на бульвар Гагарина к памятнику императору Александру Третьему. Там со сцены выступили молодежные и ветеранские творческие коллективы, после чего в реку Ангара спустили зажженные лампады.

Участниками акции стали ветераны, студенты высших и средних специальных учебных заведений, представители спортивных и общественных объединений, жители и гости Иркутска. От Законодательного собрания Приангарья в акции поучаствовала вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова. Обращаясь к участникам акции от имени председателя облпарламента Сергея Брилки и коллег по депутатскому корпусу, она напомнила, что Приангарье внесло серьезный вклад в Великую Победу.

Так, сибирские дивизии отстояли Москву и другие города, жители Прибайкалья в тяжелых условиях работали на заводах и в полях, обеспечивая фронт всем необходим: оружием, одеждой, продуктами питания. Депутат подчеркнула, что сегодня первейший долг каждого – знать и помнить, какую цену пришлось заплатить нашей стране за Победу в Великой Отечественной войне, чтить память о людях, отдавших свои жизни ради мира, проявлять неустанную заботу о ветеранах, нести гордое звание народа-победителя. А также, отметила она, важно сделать все возможное для того, чтобы молодое поколение сибиряков воспитывалось на примере доблести и героизма своих отцов, дедов и прадедов, росло в духе патриотизма и уважительного отношения к героическому прошлому своей страны.

– Уважаемые ветераны, участники боевых действий, труженики тыла! На ваше поколение выпала нелегкая судьба, но вы выстояли, пережили самую жестокую из войн в мировой истории, сохранили любовь к Родине и веру в торжество добра! Спасибо вам за мужество, героизм и верность своему гражданскому и военному долгу! Низкий поклон и сердечная благодарность вам за нашу Россию, мирную жизнь и будущее наших детей! Доброго вам здоровья, тепла и радости, благополучия на долгие годы, – цитирует пресс-служба ЗС Наталью Дикусарову.